Вдоль дорог Подмосковья спилили опасные деревья
Поваленные снегом и опасно склонившиеся над дорогами деревья устранили в Московской области сотрудники лесной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Количество аварийных деревьев в регионе увеличилось из-за мощных снегопадов.
«В частности, у деревни Слизнево Наро-Фоминского округа лесничие обнаружили берёзу, которая под тяжестью снега упала на проезжую часть. Специалисты распилили дерево на части и убрали с дороги», — говорится в сообщении.Похожая ситуация сложилась в селе Дубки Одинцовского округа: там дерево низко нависло над дорогой. Лесничие оперативно ликвидировали угрозу для автомобилистов и пешеходов,
В областном Комлесхозе напомнили, что при обнаружении аварийных деревьев следует немедленно сообщать об этом в лесную охрану. Самостоятельная вырубка деревьев незаконна.