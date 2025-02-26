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Лесничие при патрулировании егорьевских лесов встретили собачью упряжку

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Лесничие при патрулировании егорьевских лесов встретили собачью упряжку Подмосковные лесничие во время патрулирования лесного фонда встретили в лесах под Егорьевском собачью упряжку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московкой области.
В морозный погожий день навстречу сотрудникам Егорьевского участкового лесничества неожиданно выехала собачья упряжка. От владелицы этого редкого для этих мест вида транспорта работники леса они узнали, что кататься на собаках можно не только по снегу, но и по газону, по осенним лужам. Профессионалы называют это термином «драйленд». Это обобщённое название видов спорта для ездовых собак, причём не только на снегу, но и по грунту.
«Наша работа, безусловно, сложна, а такие встречи приносят много радостных эмоций и позитива», – поделился помощник участкового лесничего Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Крехалёв.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в Егорьевске часто проходят гонки на собачьих упряжках. Во время беседы работники лесной охраны не забыли рассказать каюру, что скоро в Подмосковье наступит пожароопасный сезон. Они вручили погонщице листовки по безопасному поведению в лесу и сделать фото на память.

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Юная жительница Шатуры разбила копилку для помощи бойцам СВО
26 февраля 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Семилетняя жительница Шатуры Юля приняла участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной войной операции, для того чтобы купить нужные бойцам вещи, она разбила свою копилку. Об этом рассказал волонтёр Александр Титков, передаёт пресс-служба администрации округа.
«Дочь моего коллеги узнала от папы, кому и зачем мы помогаем. Видимо, девочка копила деньги на какую-то свою мечту. Но вот так прониклась (сбором помощи — прим. ред.), что разбила свою копилку и попросилась пойти в магазин вместе с родителями. Там она сама выбрала то, что необходимо приобрести для бойцов», — сказал Александр Титков.
Юля сама собрала посылку, в которую положила и письмо для солдат, а затем передала посылку волонтёрам.

Отмечается, что из Шатуры в зону СВО отправили уже 23-й гуманитарный конвой.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки для волонтёров, он включает финансовую, организационную, консультативную, методологическую и информационную помощь. Подробнее о господдержке волонтёров Подмосковья можно прочесть по ссылке.

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#сво
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#патриотизм
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Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным Подмосковья оформят автоматически
Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным оформят автоматически
26 февраля 2025, 17:28

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковным многодетным семьям при рождении ребёнка автоматически оформят выплату на 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Новую выплату для семей при рождении третьего или последующего ребёнка ввели в Московской области с начала года.
«По решению губернатора в этом году мы ввели новую выплату многодетным семьям – 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Выплата назначается автоматически, подавать заявление не нужно», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, выплата предназначена для родителей в возрасте до 35 лет включительно, как одиноких, так и состоящих в браке. При получить эту меру поддержки имеют только родители, зарегистрированные в Московской области.
«Одно из главных условий получения выплаты – рождение ребёнка в 2025 году и регистрация его рождения именно в Подмосковье. Выплата назначается беззаявительно. Если новорождённый появился на свет не в роддоме Московской области, но зарегистрирован в ЗАГСе региона, можно подать заявление через региональный портал госуслуг», – пояснили в ведомстве.
Услуга доступна по ссылке. Заявление о предоставлении выплаты подаётся не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребёнка.

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#социальная поддержка
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Представители Подмосковья завоевали три медали на зимней Спартакиаде инвалидов
26 февраля 2025, 17:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на IV всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Роман Лопатин в соревнованиях по горнолыжному спорту среди глухих спортсменов в дисциплине «слалом-гигант». В этой же дисциплине бронзовую медаль выиграл подмосковный спортсмен Иван Павлик», — говорится в сообщении.
Ещё одну бронзовую медаль команде Подмосковья принёс Иван Серебряков по итогам лыжных гонок среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

IV всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проходит с 24 февраля по 1 марта в Ижевске. В турнире принимают участие команды из 21 российского региона. Подмосковье представляет сборная из 12 человек.

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#московская область
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#минспорта
#подмосковье
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В Московской области за год собрали порядка 3 тыс. тонн подсолнечника
26 февраля 2025, 17:04

Фото: iStock / Vitalii Petrushenko

В Подмосковье за прошлый год собрали около 3 тыс. тонн урожая подсолнечника. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Один из символов солнца, урожая и лета подсолнечник выращивают не только в южных регионах нашей страны. Он прижился и на подмосковных полях. В области работают несколько предприятий по выращиванию подсолнечника. Это «Юг Подмосковья», «Клемово», «МясоМолокоРесурс» и другие. Лидерами по выращиванию этой культуры стали городские округа Коломенский и Серебряные Пруды», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что семена растения богаты белком, клетчаткой, витаминами, особенно E и B, а также такими минералами, как магний, селен и медь. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.

Подсолнечник служит сырьём для производства муки, пекарских изделий, кормов для животных. Переработанные семена добавляют в спортивные батончики и смеси. Масло используется в кулинарии и входит в состав косметики.

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В Коломне открылась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея»
26 февраля 2025, 16:51

В Коломне появилась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Инициатором нового проекта стал Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад».
«На улицах города появились 10 стендов с чёрно-белыми фото и рассказами коломенцев о том, как жили в 1960-е годы. Они размещены в исторической части города и составляют пешеходный туристический маршрут протяжённостью 4,3 км по местам воспоминаний горожан. Плакаты созданы на основе историй людей, детство и юность которых пришлись на 60-е годы прошлого века. Рассказы несколько лет собирает музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», – рассказали в министерстве.
Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Воспоминания погружают в атмосферу тех лет и позволяют составить представление о жизни обычных людей.

«Это память людей и их истории, трогательные и смешные, грустные и очень жизненные, наполненные запахами и звуками, эмоциями и голосами. Это рассказы от первого лица и личные фотографии, опубликованные на городских улицах», – рассказала автор проекта, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Екатерина Ойнас.

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Выставка-путешествие открывает гостям Коломну с незнакомой ранее стороны, показывает жизнь не слишком далёкого от нас периода, воспоминания о котором уходят все дальше в историю.

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

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