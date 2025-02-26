Лесничие при патрулировании егорьевских лесов встретили собачью упряжку

Семилетняя жительница Шатуры Юля приняла участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной войной операции, для того чтобы купить нужные бойцам вещи, она разбила свою копилку. Об этом рассказал волонтёр Александр Титков, передаёт пресс-служба администрации округа.