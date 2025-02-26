Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесничие при патрулировании егорьевских лесов встретили собачью упряжку Подмосковные лесничие во время патрулирования лесного фонда встретили в лесах под Егорьевском собачью упряжку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московкой области.
В морозный погожий день навстречу сотрудникам Егорьевского участкового лесничества неожиданно выехала собачья упряжка. От владелицы этого редкого для этих мест вида транспорта работники леса они узнали, что кататься на собаках можно не только по снегу, но и по газону, по осенним лужам. Профессионалы называют это термином «драйленд». Это обобщённое название видов спорта для ездовых собак, причём не только на снегу, но и по грунту.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в Егорьевске часто проходят гонки на собачьих упряжках. Во время беседы работники лесной охраны не забыли рассказать каюру, что скоро в Подмосковье наступит пожароопасный сезон. Они вручили погонщице листовки по безопасному поведению в лесу и сделать фото на память.
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«Наша работа, безусловно, сложна, а такие встречи приносят много радостных эмоций и позитива», – поделился помощник участкового лесничего Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Крехалёв.Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в Егорьевске часто проходят гонки на собачьих упряжках. Во время беседы работники лесной охраны не забыли рассказать каюру, что скоро в Подмосковье наступит пожароопасный сезон. Они вручили погонщице листовки по безопасному поведению в лесу и сделать фото на память.
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Лора Луганская