Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Владельцев участков на границе с лесом обязали подготовиться к сезону пожаров

Владельцев участков на границе с лесом обязали подготовиться к сезону пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Оригинал
Владельцы земельных участков в Подмосковье на границе с лесом должны подготовиться к пожароопасному сезону. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«В регионе более 12 тыс. участков находятся на границе с государственным лесным фондом. Собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, чтобы не допустить переход огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», – сказал Агулов
Лесничества региона начали направлять собственникам и арендаторам прилегающих к лесу земельных участков уведомительные письма с предупреждениями. Перед началом пожароопасного сезона лесничие проверят прилегающие к лесу территории.

Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова участок на границе с лесом должен быть очищен от сухой травы, валежника, отходов производства и потребления, порубочных остатков и горючих материалов на полосе не менее 10 м от границы леса. Его также можно отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или другим противопожарным барьером.

Собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к лесному фонду, могут сами провести опашку своих участков или обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет подведомственный Комлесхозу Центрлесхоз». Проконсультироваться можно тел. 8 (919) 990-24-59. Можно также написать на электронную почту Clh.ohranalesa@mail.ru или зайти на сайт.

В Комлесхозе напомнили, что предусмотрена административная ответственность за нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах». Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Читайте также:

Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы

Общая протяжённость маршрутов лесных патрулей Подмосковья составит 129 тыс. км

Комлесхоз Подмосковья за год выиграл в судах более тысячи дел
#лес
#комлесхоз мо
#евгений агулов
#пожары
#лесные пожары
#природные пожары
#безопасность
#московская область
#подмосковье
#штрафы
#земля
#участок
Более чем в 10 городских округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
25 февраля 2025, 22:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье специалисты Мосавтодора отремонтировали выцветшие и повреждённые, а также восстановили отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах 11 городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В порядок привели знаки в Волоколамске, Серпухове, Коломне, Шатуре, Егорьевске, Жуковском, Балашихе и Люберцах, а также в малых населённых пунктах Луховиц, Мытищ и Люберец.
«Отсутствующий или поврежденный знак опасен для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и повышает риск аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.
Там добавили, что дорожную сеть сотрудники Мосавтодора обследуют еженедельно. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и линиям освещения.

Читайте также:

Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте

Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье

ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами
#московская область
#подмосковье
#транспорт
#минтранс мо
#знаки
#дороги
#дорожные знаки
#ремонт
#реставрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 150 юных конькобежцев собрались в Коломне на первенство России
25 февраля 2025, 22:03

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Марина Анисимова

В конькобежном центре «Коломна» стартовали главные юниорские соревнования сезона – первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 16-17 лет. Награды соревнований оспорят более 150 спортсменов из 29 регионов России и Белоруссии.
На ледовой арене собрались юные конькобежцы, прошедшие жёсткий отбор на межрегиональных этапах. Три месяца они зарабатывали рейтинговые очки, и теперь лучшие из них вступили в решающую борьбу. В программе – классические дистанции от 500 до 5000 м, масс-старт, командные забеги и многоборье.
«Приехала вся страна. Это самые крупные соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет. Они готовятся к ним весь сезон», – сказала главный судья соревнований Мария Волкодав.
Одной из героинь первого соревновательного дня стала Альбина Ильясова из Свердловской области. Она победила на дистанции 1500 м и заняла второе место на 500-метровке.
«Очень довольна результатом. Получилось даже лучше, чем я планировала. Лёд в Коломне всегда на высоте», – поделилась Альбина.
Первенство продлится до 27 февраля.

Читайте также:

В юношеском турнире по дзюдо в Лобне приняли участие 17 команд

В Химках заложили первый камень новой футбольной базы ЦСКА

Зрителям «Кубка Наций» по кёкусинкан напомнили о запрете на ряд предметов
#подмосковье
#спорт
#минспорт мо
#коломна
#дети
#подростки
#конькобежный спорт
#первенство
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ста подмосковных парках хороводами и сожжением чучел отметят Масленицу
25 февраля 2025, 21:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 100 парках Московской области 1 и 2 марта отпразднуют «Солнечную Масленицу». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Сестрорецкий» в Клину 1 марта откроют Дом русской сказки, который познакомит со сказочными героями и расскажет об особенностях народного быта. 2 марта в парке будут работать семь тематических площадок. Гостям предложат интерактивную музыкальную сказку, конкурс блинопёков, квест и концерт гармониста Святослава Шершукова.

В парке им. Н. Островского в городском округе Ступино 2 марта посетителей пригласят на блинную эстафету, шествие-балаган со скоморохами и ходулистами, концертную программу, хороводы и дегустацию блинов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе 2 марта посетителей будут развлекать народные игры и забавы пушкинской эпохи, кукольное представление, мастер-классы столяров и концертная программа. В течение дня будут работать ярмарка и тематическая фотозона.

Зарайский центральный парк 2 марта пригласит на массовое костюмированное шествие по улицам, угощение блинами и чаем, концертно-театрализованную программу и народные забавы – перетягивание каната, бой подушками, подъём гири.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Раменский городской парк 2 марта представит мастер-класс на английском языке от школы иностранных языков на тему масленичных традиций, фаер-шоу, ярмарку местных мастеров и танцевальный вечер «Весна, встречай!»

По всему Подмосковью будут проходить народные гуляния, дегустации блинов, ярмарки, театрализованные шествия и многое другое. Проводят зиму традиционным сожжением чучел.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

Диетолог предупредила, чем опасно переедание блинов в масленичную неделю

Диетолог назвала самый вредный вариант для начинки блинов

Диетолог рассказала, как сделать блины менее калорийными и полезными
#масленица
#праздник
#парки
#минкульттуризма мо
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ
Председателей МКД Подмосковья научили проводить электронное голосование
25 февраля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Председателей многоквартирных домов Подмосковья обучили проводить электронное голосование в системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Образовательный семинар, организованный министерством, объединил на одной площадке более 30 председателей МКД Подмосковья, входящих в координационный совет Ассоциации председателей МКД региона.
«Электронное голосование предоставляет собственникам новый и удобный способ участия в управлении домом. В этом году перед нами стоит цель перевести 50% жилого фонда региона на такой способ принятия решений. Уже сформированы все адресные перечни домов. Всем муниципалитетам направлены рекомендации по проведению голосования в ГИС ЖКХ и порядку информирования жителей», – сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.
Больше всего обсуждений на семинаре вызвали алгоритм организации первого собрания в системе; порядок размещения сообщений о голосовании и подведения итогов. Все желающие могли задать вопросы специалистам ведомства.
«Электронное голосование – это современный подход, возможность для каждого собственника быть услышанным и участвовать в принятии решений. В ближайшее время порядок и преимущества процедуры доведут до жителей на муниципальных форумах «Управдом», – сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Как напомнили в министерстве, среди электронных способов волеизъявления – голосование в системе ГИС ЖКХ; в мобильном приложении «Госуслуги.дом», а также в МФЦ региона.

При этом проведение первого общего собрания в системе возможно без предварительного бумажного голосования по инициативе любого собственника или управляющей организации.

Читайте также:

В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах

Жителям Подмосковья разъяснили преимущества приложения «Госуслуги Дом»

В подмосковном КПО ежедневно извлекают из отходов 400 кип полезных фракций
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#мкд
#электронное голосование
#цифровизация
#дома
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда МФТИ выиграла Всероссийский студенческий турнир физиков
25 февраля 2025, 21:09

Фото: пресс-служба МФТИ

Команда МФТИ из Долгопрудного стала победителем XV Всероссийского студенческого турнира физиков, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Физтеха.
«Впервые соревнования принимал Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН.
В них участвовали 15 команд из МФТИ, НГУ, Алферовского университета, ВШЭ и других вузов. Формат турнира был уникальным: физбой включал выступления докладчика, оппонента и рецензента», – рассказали в пресс-службе.
Победу одержала команда «Концепция изменилась», за которую выступали капитан Матвей Аношин, а также Алексей Гусев, Никита Склюев, Всеволод Шадрин, Степан Сорокин и Александра Ченцова. Команда решила восемь из 17 задач. А Аношин получил специальный приз за лучший доклад по задаче «Хаотичные Шнурки».

Всероссийский студенческий турнир физиков – командное соревнование, которое проходит в формате физбоёв. От каждого вуза участвует одна команда, в которой может быть не более шести участников. Соревнующимся предлагают 17 нетривиальных физических задач, которые формулируются в традициях физических турниров, проходивших ещё в Советском Союзе.

Подготовка к турниру и участие в нём представляет собой научную работу в рамках выбранного проекта, что отличает турнир от обычных студенческих олимпиад.

Читайте также:

В Подмосковье в этом году в первый класс пойдут более 105 тысяч детей

Подмосковные студенты завоевали награды всероссийского конкурса ФАС

Подмосковных подростков учат защищаться от финансовых мошенников
#подмосковье
#московская область
#долгопрудный
#физтех
#мфти
#физика
#студенты
#образование
#минобразования мо
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате