Владельцев участков на границе с лесом обязали подготовиться к сезону пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Владельцы земельных участков в Подмосковье на границе с лесом должны подготовиться к пожароопасному сезону. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«В регионе более 12 тыс. участков находятся на границе с государственным лесным фондом. Собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, чтобы не допустить переход огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», – сказал АгуловЛесничества региона начали направлять собственникам и арендаторам прилегающих к лесу земельных участков уведомительные письма с предупреждениями. Перед началом пожароопасного сезона лесничие проверят прилегающие к лесу территории.
Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова участок на границе с лесом должен быть очищен от сухой травы, валежника, отходов производства и потребления, порубочных остатков и горючих материалов на полосе не менее 10 м от границы леса. Его также можно отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или другим противопожарным барьером.
Собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к лесному фонду, могут сами провести опашку своих участков или обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет подведомственный Комлесхозу Центрлесхоз». Проконсультироваться можно тел. 8 (919) 990-24-59. Можно также написать на электронную почту Clh.ohranalesa@mail.ru или зайти на сайт.
В Комлесхозе напомнили, что предусмотрена административная ответственность за нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах». Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
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