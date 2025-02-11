Общая протяжённость маршрутов лесных патрулей Подмосковья составит 129 тыс. км

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Маршруты патрулирования территорий лесничеств на 2025 год утвердили в Московской области, общее число этих маршрутов составило почти 2,8 тыс., а их общая протяжённость превысила 129 тысяч километров, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На текущий год утвержден 2 791 маршрут для патрулирования территории лесничеств общей протяженностью 129 341,19 километра. При утверждении маршрутов учитывалась «горимость» тех или иных участков леса, наличие навалов мусора. Рекреационная нагрузка и пр.», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Самая большая протяжённость маршрутов в 2025 году утверждена в Клинском лесничестве (более 25 тысяч километров), в также в Волоколамском (свыше 11 тыс. километров) и Сергиево-Посадском (более 10 тысяч км) лесничествах.
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