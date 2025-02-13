Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Из-за аномально тёплой зимы сезон лесных пожаров в Московской области и других регионах Центрального федерального округа может начаться раньше обычного. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.
«Необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте. В Москве, Московской области и прилегающих районах снег почти отсутствует. Это говорит о том, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока. Поэтому все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кратчайшие сроки. Ждать середины апреля мы не можем», – приводятся слова Советникова на сайте ведомстваВ Рослесхозе напомнили, что главная причина природных пожаров весной – несоблюдение гражданами противопожарных правил, в частности, выжигание сухой травы.
Ранее сообщалось, что для подготовки к пожароопасному сезону 2025 года на всех лесопожарных станциях Центрлесхоза расконсервировали пожарную технику. К сезону готовы 245 единиц – автоцистерны, гусеничные и колёсные тракторы, бульдозеры, тралы и многие другое.
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