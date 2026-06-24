Лесничие убрали мусор у зоны отдыха в Павлово-Посадском округе

24 июня 2026, 14:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Скопление бытового мусора ликвидировали сотрудники Большедворского лесничества рядом с оборудованной пикниковой зоной у деревни Михалево-Борисово Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На территории валялись пластиковые бутылки, алюминиевые банки, пакеты и пр. В результате уборки лесничие вывезли несколько мешков бытовых отходов.





«Наша задача — не допустить, чтобы подобные ситуации стали нормой. Лес должен быть чистым: это важно для природы и обеспечивает комфортные условия для отдыха», — заявили в лесничестве.