Лесничие убрали мусор у зоны отдыха в Павлово-Посадском округе
Скопление бытового мусора ликвидировали сотрудники Большедворского лесничества рядом с оборудованной пикниковой зоной у деревни Михалево-Борисово Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На территории валялись пластиковые бутылки, алюминиевые банки, пакеты и пр. В результате уборки лесничие вывезли несколько мешков бытовых отходов.
«Наша задача — не допустить, чтобы подобные ситуации стали нормой. Лес должен быть чистым: это важно для природы и обеспечивает комфортные условия для отдыха», — заявили в лесничестве.Патрулирование зон отдыха проводится регулярно, это помогает поддерживать порядок. При этом жителям округа напомнили, что сохранение чистоты в лесу является обязанностью каждого, кто туда приходит.