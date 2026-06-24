В Ленинском округе выявили более 50 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в Ленинском округе. В результате удалось выявить 51 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Ключевыми локациями рейда стали торговые точки в городе Видное. Кроме того, правоохранители проверяли документы у водителей и пассажиров легковых машин и автобусов в селе Беседы и посёлке Мисайлово.
«По итогам рейда к административной ответственности за нарушение сроков постановки на миграционный учёт и пребывания в России привлекли 30 иностранцев, а 21 мигрант получил взыскание за отсутствие обязательного медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.Всех нарушителей оштрафовали, а 18 из них выдворят за пределы страны.