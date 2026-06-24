С начала года в Подмосковье устранили более 1,1 тыс. случаев самозахвата земли
1 151 случай самовольного захвата земли устранили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
Самозахват является одним из самых частых нарушений земельного законодательства а регионе.
«На сегодняшний день на 300 участках демонтировали незаконные постройки и ограждения, а еще 851 участок владельцы оформили в собственность законным способом: путём перераспределения», — рассказал глава министерства Алексей Натаров.Лидером по ликвидации самозахвата стал Дмитровский округ, где восстановили правильный порядок на 95 участках. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ (94 участка), а третье — округ Кашира (70 участков).
Для жителей округа, которым нужно решить проблему с самозахватом, работает горячая линия БТИ. Специалисты консультируют нарушителей и помогают легализовать новые границы участков.