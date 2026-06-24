Во дворах Подмосковья за неделю починили более 260 малых архитектурных форм
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше 260 малых архитектурных форм (МАФ) отремонтировали сотрудники коммунальных служб во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В список малых архитектурных форм входят лавочки, урны, элементы детских игровых площадок, декоративные ограждения и пр.
«Коммунальщики устраняли ржавчину с металлических поверхностей, чинили сломанные крепления, смывали граффити, восстанавливали покраску и проводили прочие ремонтные работы», — говорится в сообщении.Больше всего МАФов отремонтировали в округе Домодедово: более 80. Второе место по этому показателю занял округ Ступино (30), третье — Наро-Фоминский округ (27), четвёртое — Коломна (20), а замыкает топ-5 Фрязино (18).