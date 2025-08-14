В Подмосковье с начала года выявили более 460 самозахватов лесных участков
464 факта самовольного занятия лесных участков выявили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Нарушения были обнаружены в ходе патрулирования земель лесного фонда и анализа ортофотопланов — карт, созданных на основе аэрофотоснимков.
«По всем нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности привлекли 420 человек, их оштрафовали в общей сложности почти на 12 с половиной миллионов рублей», — отметил глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Больше всего протоколов о нарушениях составили в Московском учебно-опытном лесничестве — 84. На втором месте по этому показателю Подольское лесничество, где составили 74 протокола, а на третьем месте Истринское лесничество с 48 протоколами.