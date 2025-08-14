В Подмосковье с начала года выявили более 460 самозахватов лесных участков

14 августа 2025, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

464 факта самовольного занятия лесных участков выявили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Нарушения были обнаружены в ходе патрулирования земель лесного фонда и анализа ортофотопланов — карт, созданных на основе аэрофотоснимков.





«По всем нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности привлекли 420 человек, их оштрафовали в общей сложности почти на 12 с половиной миллионов рублей», — отметил глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.