Летние лагеря Подмосковья начнут принимать детей на отдых в конце мая
В Московской области 29 мая стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году для юных жителей региона откроют более 1000 площадок, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В их числе – небольшие пришкольные лагеря дневного пребывания и крупные загородные комплексы с развитой инфраструктурой.
«В этом году летний отдых охватит около 500 000 детей Подмосковья. Для них всему региону обустроят свыше 1000 площадок. Особое внимание уделяем детям участников спецоперации. Для них организуют отдых в трёх лагерях. Для ребят из семей с низкими доходами мы предусмотрели бесплатные путёвки к морю», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Детей участников СВО пригласят на тематические смены в лагерях «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе, «Левково» в Пушкинском округе и лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Всего по этой линии бесплатно отдохнут 6000 детей.
Как подчеркнули в министерстве, особое внимание в преддверии сезона уделят безопасности и подготовке педагогического состава. Сейчас в Подмосковье специальные межведомственные комиссии проводят приёмку лагерей. Проверяют антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность, санитарное состояние корпусов и пищеблоков.
Ключевым событием перед открытием станет областной инструктив «Школа вожатых». Масштабное мероприятие состоится 22-24 мая. Организаторы приготовили для будущих воспитателей мастер-классы, семинары по психологии общения с детьми и методикам организации досуга.