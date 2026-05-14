Летние лагеря Подмосковья начнут принимать детей на отдых в конце мая

оригинал

В Московской области 29 мая стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году для юных жителей региона откроют более 1000 площадок, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





В их числе – небольшие пришкольные лагеря дневного пребывания и крупные загородные комплексы с развитой инфраструктурой.

«В этом году летний отдых охватит около 500 000 детей Подмосковья. Для них всему региону обустроят свыше 1000 площадок. Особое внимание уделяем детям участников спецоперации. Для них организуют отдых в трёх лагерях. Для ребят из семей с низкими доходами мы предусмотрели бесплатные путёвки к морю», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

