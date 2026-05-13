Достижения.рф

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с детскими лагерями

оригинал Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Мошенники в преддверии летних каникул начали создавать фальшивые сайты с предложениями путёвок в детские лагеря. Об этом жителей Московской области предупредили специалисты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Для того, чтобы люди ввели свои данные, предлагаются исключительно выгодные условия, а также создаётся искусственный ажиотаж.

«Подозрение должны вызвать «горящие путёвки» по цене существенно ниже рынка, а также предупреждения, что «акция» закончится уже через несколько часов или осталось всего два-три места», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы не попасться на уловки преступников, лучше звонить напрямую в лагерь или в фирму, чьи контакты размещаются на официальном сайте лагеря. И нужно внимательно проверить адрес сайта — там не должно быть лишних букв или неправильного написания.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0