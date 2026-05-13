Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с детскими лагерями

13 мая 2026, 09:59

Мошенники в преддверии летних каникул начали создавать фальшивые сайты с предложениями путёвок в детские лагеря. Об этом жителей Московской области предупредили специалисты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Для того, чтобы люди ввели свои данные, предлагаются исключительно выгодные условия, а также создаётся искусственный ажиотаж.





«Подозрение должны вызвать «горящие путёвки» по цене существенно ниже рынка, а также предупреждения, что «акция» закончится уже через несколько часов или осталось всего два-три места», — отмечается в сообщении.