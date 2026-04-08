Три подмосковных лагеря в этом году примут 7000 детей из семей участников СВО
В Московской области предстоящим летом организуют отдых для 7000 ребят из семей участников спецоперации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Детям ветеранов СВО уделят особое внимание. В этом сезоне, помимо флагманского оздоровительного комплекса «Литвиново», ребят примут ещё два центра.
«Летом организуем отдых для 7000 ребят из семей участников СВО – вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, в лагерях «Левково» в Пушкине и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске», – пояснил Воробьёв.
Каждый лагерь предложит уникальную программу. Так, в лагере «Литвиново», расположенном в живописной местности Наро-Фоминского округа, созданы прекрасные условия для активного отдыха на свежем воздухе. Дети могут не только играть, но и укреплять здоровье. В их распоряжении – соляные пещеры, современные бассейны и физиокабинеты. Досуг весьма разнообразен – от игры в боулинг до театральных постановок. Ребята смогут заниматься спортом, участвовать в мастер-классах по рукоделию, посещать экскурсии, ходить в походы. Для них регулярно организуют встречи у костра с интересными людьми – например, с космонавтами или лётчиками.
В лагере «Левково» акцент сделают на раскрытии способностей детей. Там работают десятки разнообразных кружков от робототехники до хореографии. На территории проводят масштабные квесты и спортивные эстафеты.
Особенность лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» – в том, что он расположен в легендарном месте воинской славы, что позволяет проводить уникальные экскурсии. Там дети могут участвовать в военно-патриотических играх и уроках истории. Предусмотрены занятия по стрельбе из лука и метанию гранаты.
Детям участников СВО предоставляют бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения. Подать заявление на получение бесплатной путёвки или на оформление компенсации можно на региональном портале госуслуг.
Список лагерей и подробная информация о летнем отдыхе доступны на портале.