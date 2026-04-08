Три подмосковных лагеря в этом году примут 7000 детей из семей участников СВО

08 апреля 2026, 17:54

оригинал

В Московской области предстоящим летом организуют отдых для 7000 ребят из семей участников спецоперации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.





Детям ветеранов СВО уделят особое внимание. В этом сезоне, помимо флагманского оздоровительного комплекса «Литвиново», ребят примут ещё два центра.

«Летом организуем отдых для 7000 ребят из семей участников СВО – вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, в лагерях «Левково» в Пушкине и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске», – пояснил Воробьёв.

