Летний сезон проекта «Выходи во двор» откроют матчами в Коломне и Пушкине

Фото: пресс-служба Минспорта МО
IV летний сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» откроют 24 мая в Коломне. А 25 мая команда «Легенды футбола» сыграет с любительской сборной городского округа Пушкинский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первая игра – важный старт для команды легенд. За три предыдущих сезона звёзды спорта не потерпели ни одного поражения. Для любителей каждая встреча – это шанс стать первой командой, обыгравшей профессионалов в рамках проекта «Выходи во двор».
В городе Пушкино игра состоится на родном поле местного ФК «Связист». Участниками матча станут Аленичев, Ширко, Титов, Парфёнов, Василий Иванов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. Защищать ворота «Легенд футбола» вновь будет Филимонов.
Бессменный тренер команды – трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
Помимо главного события, в программу мероприятия включены и активности для зрителей. Легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов, раздадут автографы и сфотографируются с болельщиками.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За три сезона «Легенды футболы» провели 35 матчей с любительскими командами из разных городских округов Подмосковья.
Все подробности о предстоящих играх можно узнать на сайте.
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«24 мая в Коломне сезон откроют легенды российского и мирового футбола Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфёнов, Василий Иванов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Матч-открытие сезона пройдёт на обновленном стадионе «Авангард», открытом после капремонта в ноябре прошлого года. Ремонт проводился в рамках губернаторской программы», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
В городе Пушкино игра состоится на родном поле местного ФК «Связист». Участниками матча станут Аленичев, Ширко, Титов, Парфёнов, Василий Иванов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. Защищать ворота «Легенд футбола» вновь будет Филимонов.
Бессменный тренер команды – трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
Помимо главного события, в программу мероприятия включены и активности для зрителей. Легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов, раздадут автографы и сфотографируются с болельщиками.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За три сезона «Легенды футболы» провели 35 матчей с любительскими командами из разных городских округов Подмосковья.
Все подробности о предстоящих играх можно узнать на сайте.
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Лора Луганская