В СК «Борисоглебский» пройдёт турнир по дзюдо памяти Альберта Умбетьярова

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском 25 мая состоится ставший традиционным турнир по дзюдо памяти Альберта Умбетьярова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Турнир стал важной традицией для жителей Раменского. Мероприятие призвано почтить память юноши, жизнь которого оборвалась слишком рано. Однако он успел запомниться отвагой, добротой и преданностью дзюдо. Этот турнир – не только спортивное состязание, но и символ единения всех, кто разделяет ценности дружбы и честной борьбы. На татами выйдут настоящие ценители дзюдо», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Соревнования начнутся в 10:00 в СК «Борисоглебский». Принять участие в них могут спортсмены разных возрастов и уровня подготовки.
В прошлом году турнир объединил более 200 участников из разных городов Подмосковья.
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