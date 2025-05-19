Соревнования по мотокроссу в Серпухове собрали около 200 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Около 200 участников со всей России приняли участие в традиционных соревнованиях по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные Крылья». Они состоялись в деревне Васильевское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Турнир проходит уже более 15 лет и в этом году посвящён 80-летию Великой Победы. Как отметили в администрации, масштаб мероприятия поражает: это отлично подготовленная трасса протяжённостью несколько километров, профессиональное судейство и удобные обзорные зоны для болельщиков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
«Мощный мотоцикл с ревущим мотором – мечта каждого мальчишки. Помню, как сам в юности впервые сел на «Урал». Этот драйв и адреналин от управления мощной техникой до сих пор в памяти. Сегодня на трассе в Васильевском вновь ощутил те же эмоции», – сказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.Организатором турнира выступила спортивная школа «Зубрёнок» при поддержке Минспорта Московской области.
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Лора Луганская