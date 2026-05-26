Летний спортивный сезон в Видном открыл Кубок футбольных мам
На стадионе «Металлург» в Видном состоялся первый турнир серии Кубок футбольных мам. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях участвовали женские любительские команды из разных регионов России.
«В Лиге золотых победила команда «Территория женского футбола» из Кирова. Второе место занял «Авангард» из Домодедова, третье – Сборная футбольных мам России. В Лиге позолоченных первое место заняли «Владимирские Пантеры», второе – команда «Талант» из Серпухова, третье –команда «ФМ Москва», – рассказали в ведомстве.
Среди лучших игроков турнира – Елена Погосян из домодедовского «Авангарда» и Татьяна Липатова из серпуховского «Таланта».
Открытие турнира украсило выступление ансамбля ложкарей «Зарёвская ложка».
Следующий турнир серии Кубок футбольных мам состоится 27 июня в Истре.