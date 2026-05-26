Подмосковная шпажистка Ясинская завоевала серебро на этапе Кубка мира во Франции

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Кристина Ясинская из Московской области в составе сборной России завоевала серебро этапа Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях шпажисток во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В финале россиянки сразились с лидером мирового рейтинга – сборной Южной Кореи. Встреча завершилась минимальным поражением со счётом 32:33. Бронзу турнира взяла сборная Венгрии.

«В четвертьфинале россиянки одолели вторую команду мирового рейтинга – сборную США. Ясинская из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию в Химках в этом матче сравняла счёт в шестом бою, а затем помогла удержать преимущество. В полуфинале были повержены действующие чемпионки мира – спортсменки Франции. Россиянки уступали по ходу встречи, но подмосковная шпажистка вывела команду вперёд», – рассказали в министерстве.