​Летний трудовой семестр объединил свыше 6 тыс. бойцов подмосковных студотрядов

16 сентября 2025, 19:10

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Участниками летнего трудового семестра в этом году стали более 6 тыс. бойцов подмосковных строительных отрядов. Они работали на стройках, в детских оздоровительных лагерях, на сельхозпредприятиях, транспорте и в сфере обслуживания, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.







«Движение студотрядов в регионе активно развивается. В наших рядах уже свыше 6,5 тыс. активистов. Этим летом был трудоустроен 6011 студент. Они работали не только в Подмосковье, но и на ключевых всероссийских объектах», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

