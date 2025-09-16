Летний трудовой семестр объединил свыше 6 тыс. бойцов подмосковных студотрядов
Участниками летнего трудового семестра в этом году стали более 6 тыс. бойцов подмосковных строительных отрядов. Они работали на стройках, в детских оздоровительных лагерях, на сельхозпредприятиях, транспорте и в сфере обслуживания, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Движение студотрядов в регионе активно развивается. В наших рядах уже свыше 6,5 тыс. активистов. Этим летом был трудоустроен 6011 студент. Они работали не только в Подмосковье, но и на ключевых всероссийских объектах», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.Так, вожатые педагогических отрядов трудились в лагерях «Артек», «Орлёнок», «Дельфин», «Гагарин» и «Сириус». Активисты сервисных отрядов были заняты на теплоходах «Виктория», «Грин» и «Есенин» Московского речного пароходства, в отелях и санаториях Подмосковья.
Строительные отряды помогали возводить жилые комплексы, социальные объекты, дороги и промышленные предприятия по всей России. Студенты из сельскохозяйственных отрядов перерабатывали рыбу и морепродукты на предприятиях Камчатки и Сахалина. Помимо этого, участники студотрядов продолжают работать проводниками и инструкторами на железной дороге.
Как отметили в министерстве, бойцы РСО не только получали ценный опыт, но и зарабатывали от 70 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц.