В Подмосковье прошла Всероссийская Медиашкола Российских студенческих отрядов

15 сентября 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

Московская область объединила более 80 руководителей региональных пресс-служб РСО со всей страны, рассказали в Министерстве информации и молодёжной политики Подмосковья.







В течение трёх дней участники осваивали современные подходы к медиакоммуникациям, работали над созданием качественного контента и изучали новые технологии продвижения. Особое внимание уделили нейросетям, коммуникационному дизайну и методам борьбы с фейками.

«Образовательная программа сочетала теоретические занятия и практические мастер-классы от спикеров Росмолодёжи, Российского общества «Знание», Вконтакте, Сбербанка, Тавриды и Мастерской дизайна в Сенеже», — отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.