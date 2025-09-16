В Подмосковье прошел фестиваль пилотирования БПЛА

16 сентября 2025, 08:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики МО

В Подмосковье прошел фестиваль пилотирования FPV-дронов «Эра дронов». Мероприятие состоялось в конькобежном центре города Коломны и собрало около 1000 участников. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.





Подростки продемонстрировали свои навыки в пилотировании дронов. Мероприятие показало, как современные технологии могут способствовать патриотическому воспитанию. Участники узнали о возможностях развития в области моделирования, технического образования и работы на оборонных предприятиях. Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула важность фестиваля, который прошел в честь Евгения Фадина. Этот герой служил командиром группы беспилотной авиации и разрабатывал новые тактические приемы. Он погиб в сентябре 2023 года, спасая своих сослуживцев.





«Мы видим, как его дело продолжается в этих молодых, увлеченных ребятах, для которых дроны — это не просто хобби, а начало пути настоящего защитника Отечества», — отметила она.