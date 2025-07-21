«Летняя школа CTF» поможет подготовить кадры в области защиты информации

21 июля 2025, 18:11

Фото: iStock / Traitov

С 30 июля по 9 августа в Московской области проведут ХIII «Летнюю школу CTF». Мероприятие поддерживает Министерство науки и высшего образования России. Оно является одним из главных в системе подготовки российских кадров в области защиты информации, сообщили организаторы.







«Программа школы включает доклады ведущих специалистов по информационной безопасности. Традиционно с лекциями выступают ведущие эксперты таких организаций, как АРСИБ, компания АФК «Система», МТС, Лаборатория Касперского, Сбер, Гознак и другие. Цели школы – организация дискуссионных площадок для обсуждения проблем защиты информации, интенсивного обмена знаниями и опытом, обучение молодых специалистов», – отметили организаторы.