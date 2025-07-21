«Летняя школа CTF» поможет подготовить кадры в области защиты информации
С 30 июля по 9 августа в Московской области проведут ХIII «Летнюю школу CTF». Мероприятие поддерживает Министерство науки и высшего образования России. Оно является одним из главных в системе подготовки российских кадров в области защиты информации, сообщили организаторы.
«Программа школы включает доклады ведущих специалистов по информационной безопасности. Традиционно с лекциями выступают ведущие эксперты таких организаций, как АРСИБ, компания АФК «Система», МТС, Лаборатория Касперского, Сбер, Гознак и другие. Цели школы – организация дискуссионных площадок для обсуждения проблем защиты информации, интенсивного обмена знаниями и опытом, обучение молодых специалистов», – отметили организаторы.Уникальность проекта заключается в том, что на одной площадке собираются 100 школьников и студентов из разных уголков страны, а также более 60 экспертов из различных областей и структур. Участники проекта объединяются в команды, оттачивают навыки, приобретают новые компетенции, обмениваются опытом и учатся работать в команде.
В условиях кадрового дефицита на российском IT-рынке «Летняя школа» является площадкой для формирования нового поколения IT-специалистов, способных обеспечивать защиту киберпространства в условиях глобальных киберугроз.