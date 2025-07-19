В Клину прошёл региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница»
В субботу, 19 июля, в Клину состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Состязание семейных команд Подмосковья прошло на базе подготовки ГТО-Клин около деревни Жестоки. В соревнованиях приняли участие команды из 16-ти округов Московской области.
Участников игры поприветствовали региональный руководитель госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и глава городского округа Клин Алёна Сокольская, а также представители правительства Подмосковья.
Семейные команды состязались в огневой подготовке, стрельбе, альпинизме, оказании первой помощи и навыках боевого развертывания, прохождении полосы препятствий, знаниях системы навигации БПЛА и даже написании патриотического диктанта.
Оценивали прохождение этапов тренеры областных штабов «Юнармия» и «Движение Первых».
По итогам соревнований, третье место заняла команда «Кантемировец» из Наро-Фоминска, второе – «Тимуры» из Волоколамска, а абсолютным победителем стала команда «Юный разведчик» из городского округа Дмитров, которая и отправится на всероссийский этап соревнований в сентябре этого года в Волгограде.
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