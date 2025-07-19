В Клину прошёл региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница»

19 июля 2025, 21:25

Региональный этап игры «Семейная Зарница» состоялся в Клину

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В субботу, 19 июля, в Клину состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.