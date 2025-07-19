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В Клину прошёл региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница»

Региональный этап игры «Семейная Зарница» состоялся в Клину
оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В субботу, 19 июля, в Клину состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Состязание семейных команд Подмосковья прошло на базе подготовки ГТО-Клин около деревни Жестоки. В соревнованиях приняли участие команды из 16-ти округов Московской области.

Участников игры поприветствовали региональный руководитель госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и глава городского округа Клин Алёна Сокольская, а также представители правительства Подмосковья.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Семейные команды состязались в огневой подготовке, стрельбе, альпинизме, оказании первой помощи и навыках боевого развертывания, прохождении полосы препятствий, знаниях системы навигации БПЛА и даже написании патриотического диктанта.

Оценивали прохождение этапов тренеры областных штабов «Юнармия» и «Движение Первых».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
По итогам соревнований, третье место заняла команда «Кантемировец» из Наро-Фоминска, второе – «Тимуры» из Волоколамска, а абсолютным победителем стала команда «Юный разведчик» из городского округа Дмитров, которая и отправится на всероссийский этап соревнований в сентябре этого года в Волгограде.
Анастасия Чинкова

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