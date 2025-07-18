В Подмосковья стартует приём заявок на грантовый конкурс аграрных стартапов
Приём документов на участие в грантовом конкурсе «Агростартап» начнётся в Московской области 20 июля. Лучшие проекты получат до 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Субсидии будут выдаваться на начало или расширение сельскохозяйственной деятельности и открытие фермерских хозяйств. При этом важным условием получения гранта является финансовый вклад самого агрария в размере не менее 10% от всех средств, необходимых для реализации проекта.
«Грант можно потратить на покупку сельхозземель, строительство, реконструкцию или модернизацию зданий для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Грантом можно расплатиться при покупке сельскохозяйственных животных, птицы, мальков и пр., а также при других тратах на развитие хозяйства», — говорится в сообщении.Заявки будут приниматься до 19 августа включительно через систему «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой поддержки. Уточнить условия предоставления грантов можно по телефону областного колл-центра по поддержке сельского хозяйства: 8-498- 602-29-19.