В Подмосковья стартует приём заявок на грантовый конкурс аграрных стартапов

18 июля 2025, 13:16

оригинал Фото: медиасток.рф

Приём документов на участие в грантовом конкурсе «Агростартап» начнётся в Московской области 20 июля. Лучшие проекты получат до 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Субсидии будут выдаваться на начало или расширение сельскохозяйственной деятельности и открытие фермерских хозяйств. При этом важным условием получения гранта является финансовый вклад самого агрария в размере не менее 10% от всех средств, необходимых для реализации проекта.





«Грант можно потратить на покупку сельхозземель, строительство, реконструкцию или модернизацию зданий для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Грантом можно расплатиться при покупке сельскохозяйственных животных, птицы, мальков и пр., а также при других тратах на развитие хозяйства», — говорится в сообщении.