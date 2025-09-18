Достижения.рф

Летняя занятость в Ступино охватила около 10 тысяч детей и подростков округа

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Ступино

В Ступино завершили летний трудовой сезон, в котором приняли участие около 10 тысяч детей и подростков. Главной темой работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений стала организация летней занятости для подростков, состоящих на учёте, сообщили в Администрации городского округа Ступино.



В этом году на учёте комиссии находились 80 подростков. Всем им предложили трудоустройство, занятия спортом, отдых в оздоровительных лагерях, посещение военно-патриотических клубов и другие активности. За лето два подростка совершили повторные правонарушения. Сотрудники комиссии совместно с управлением образования подготовили предложения по улучшению профилактической работы, которые войдут в план на 2026 год.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Ступино
Отмечают снижение числа подростков, состоящих на учёте: почти на 11% среди школьников и на 62% среди студентов. На 36% снизилось число учётов за употребление спиртных напитков. В округе продолжают профилактическую работу — проводят разъяснительные беседы в школах и техникумах.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Ступино
Различные программы охватили около 10 тысяч детей и подростков Ступино. Работали лагеря дневного пребывания, 99 бригад временного трудоустройства, «Умные каникулы», экспедиционные, туристические и краеведческие мероприятия, а еще оздоровительные лагеря «Бауманец» и «Детская здравница им. Гагарина». Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали путёвки в региональный лагерь и «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот».

Свыше 250 детей участников СВО отдохнули в лагерях бесплатно.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0