Летняя занятость в Ступино охватила около 10 тысяч детей и подростков округа

18 сентября 2025, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Ступино

В Ступино завершили летний трудовой сезон, в котором приняли участие около 10 тысяч детей и подростков. Главной темой работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений стала организация летней занятости для подростков, состоящих на учёте, сообщили в Администрации городского округа Ступино.