В Губернском колледже Серпухова состоялась презентация проекта «Твой Ход»
Презентацию всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели в Губернском колледже в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Презентацию посетили 480 студентов колледжа. Им рассказали, какие возможности предоставляет участникам пятый сезон проекта.
«В рамках пятого сезона студентам предложили четыре конкурсных трека: «Открываю», направленный на помощь первокурсникам с адаптацией к студенческой жизни, «Твой Ход, староста!» — для прокачивания лидерских качеств у старост академических групп, «Твой Ход х Дебаттл» — для развития навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях и «Твой Ход импровизация» — для развития креативности», — говорится в сообщении.Презентацию провели опытные тренеры Михаил и Владислав, они вдохновили студентов на участие в проекте.