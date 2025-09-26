Летом спортобъекты Подмосковья посетили 1,5 млн человек
В Подмосковье подвели итоги летнего спортивного сезона. По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе прошло более 2 тыс. массовых мероприятий в рамках программы «Спорт России», которые собрали свыше 1,5 млн участников, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
Глава региона отметил, что задача по развитию массового спорта была обозначена Президентом.
«Для этого, прежде всего, нужна инфраструктура, поэтому в Подмосковье мы строим и обновляем стадионы, ФОКи, бассейны, спортплощадки и т.д. А вторая ключевая составляющая – насыщенная афиша спортивных событий, которая никого не оставит равнодушным», — отметил Воробьев.Он добавил, что в этом году в области организовали свыше 2 тыс. мероприятий, в которых приняли участие жители всех возрастов. Это были соревнования по бегу, плаванию, велоспорту, а также футбольные матчи с участием легенд российского спорта. Губернатор Подмосковья особо выделил такие традиционные турниры, как «Кубок Акинфеева» для юных футболистов, «Кубок Овечкина», проходящий уже в седьмой раз, и «Кубок Сергея Карякина», собравший более 2 тыс. шахматистов в Балашихе, Домодедове и Лобне.
Кроме того, в этом году впервые прошли фестиваль по пляжным видам спорта и сап-фестиваль. Отдельное внимание уделили губернаторскому проекту «Выходи во двор». С мая по август команда легенд футбола сыграла матчи с жителями в десяти городах региона, которые посетили свыше 25 тыс. человек. Также традиционно прошла игра с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в Балашихе.
Большую популярность набрал проект «Суперлига Подмосковья». На цифровой платформе зарегистрировано около 24 тыс. любителей активного отдыха, которые суммарно преодолели более 22 млн км. Летний сезон включал Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Большая Волга» в Дубне, а также ночной забег «Подмосковные вечера» и экстремальный старт «Зарайский бизон».
Среди наиболее ярких событий также выделяются «Кубок Давида Берлина» по стритболу, собравший более 1,2 тыс. участников, и «Кубок Игоря Акинфеева» с финальным гала-матчем на «Арене Химки», который посетили около 3 тыс. зрителей. «Кубок Александра Овечкина» в этом году побил рекорды по числу участников: на лед вышли 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана, а гала-матч собрал более 6 тыс. зрителей.
А для любителей футбола прошли соревнования «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» и три этапа Кубка футбольных мам.
Также этим летом в Подмосковье прошли велозаезды Gran Fondo Russia, фестиваль «Велофест Липовая Роща» в Красногорске, серия массовых заплывов Swimcup, мастер-классы по танцам в парках Одинцова и Химок, а также первый сап-фестиваль. Впервые Балашиха принимала стартовый этап всероссийского фестиваля цифрового спорта «SMP ESPORTS».
«Это все объединяет и вдохновляет жителей. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы жители Подмосковья могли вести активный образ жизни в любое время года», — подчеркнул Андрей Воробьев.