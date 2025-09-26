Летом спортобъекты Подмосковья посетили 1,5 млн человек

26 сентября 2025, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской ​области

В Подмосковье подвели итоги летнего спортивного сезона. По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе прошло более 2 тыс. массовых мероприятий в рамках программы «Спорт России», которые собрали свыше 1,5 млн участников, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской ​области.





Глава региона отметил, что задача по развитию массового спорта была обозначена Президентом.



«Для этого, прежде всего, нужна инфраструктура, поэтому в Подмосковье мы строим и обновляем стадионы, ФОКи, бассейны, спортплощадки и т.д. А вторая ключевая составляющая – насыщенная афиша спортивных событий, которая никого не оставит равнодушным», — отметил Воробьев.

Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской области



Фото: Максим Грачев

«Это все объединяет и вдохновляет жителей. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы жители Подмосковья могли вести активный образ жизни в любое время года», — подчеркнул Андрей Воробьев.