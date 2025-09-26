Штрафы за нарушение правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 000
В Московской области владельцы домашних животных продолжают получать штрафы за нарушения правил выгула. С начала года оформили 361 административное постановление, а общая сумма штрафов превысила полмиллиона рублей, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.
В Подмосковье государственные ветеринарные инспекторы регулярно контролируют выгул животных в парках, на детских и спортивных площадках.
«Соблюдение правил выгула домашних животных обеспечивает безопасность граждан и других питомцев. Мы продолжаем проводить профилактическую работу и разъяснять владельцам требования к содержанию. При первичном нарушении — выносится предупреждение, но, если случай повторный или происходит систематически — наступает административная ответственность. Для граждан — это штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Выгуливать питомцев можно только в специально отведённых местах. Не допускайте нахождение собак на территории школ, детских площадок и в общественных местах без хозяина. Для всех собак обязателен поводок, а для крупных собак выше 25 см — ещё и намордник.
Если вы заметили нарушение правил выгула, сообщите в ближайшее отделение полиции, приложив фото или видео с датой, временем и местом. После проверки материалы направят в Министерство для привлечения владельца к административной ответственности.