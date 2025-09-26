Штрафы за нарушение правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 000

26 сентября 2025, 11:18

В Московской области владельцы домашних животных продолжают получать штрафы за нарушения правил выгула. С начала года оформили 361 административное постановление, а общая сумма штрафов превысила полмиллиона рублей, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.





В Подмосковье государственные ветеринарные инспекторы регулярно контролируют выгул животных в парках, на детских и спортивных площадках.





«Соблюдение правил выгула домашних животных обеспечивает безопасность граждан и других питомцев. Мы продолжаем проводить профилактическую работу и разъяснять владельцам требования к содержанию. При первичном нарушении — выносится предупреждение, но, если случай повторный или происходит систематически — наступает административная ответственность. Для граждан — это штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.