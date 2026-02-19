Лежащий в сугробе у деревни Крутцы лось сыт и здоров
Лось, обнаруженный жителями в районе деревни Крутцы, здоров и свободно передвигается по территории. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госохотнадзора Комитета лесного хозяйства Московской области.
Там настоятельно рекомендовали гражданам не приближаться к животному.
«Ему, вероятно, просто понравилось это место. Морозы лосю не страшны, пищи вокруг достаточно. Сейчас он находится под наблюдением специалистов Мособлкомлеса и охотпользователя этой территории», – отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что жители деревни Крутцы городского округа Клин почти двое суток назад заметили в поле одинокого молодого лося, которого заметало снегом. По неизвестной причине животное оказалось без матери и отказывалось перемещаться.