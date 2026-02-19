Лежащий в сугробе у деревни Крутцы лось сыт и здоров

19 февраля 2026, 19:37

оригинал Фото: istockphoto / karenfoleyphotography

Лось, обнаруженный жителями в районе деревни Крутцы, здоров и свободно передвигается по территории. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госохотнадзора Комитета лесного хозяйства Московской области.





Там настоятельно рекомендовали гражданам не приближаться к животному.

«Ему, вероятно, просто понравилось это место. Морозы лосю не страшны, пищи вокруг достаточно. Сейчас он находится под наблюдением специалистов Мособлкомлеса и охотпользователя этой территории», – отметили в ведомстве.