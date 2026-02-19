Россиянин рискнул жизнью и бросился в бушующий океан, чтобы спасти собаку

19 февраля 2026, 00:52

Baza: Россиянин бросился в бушующий океан ради спасения тонущей собаки на Бали

Фото: iStock/alexei_tm

На Бали российский турист бросился в океан, чтобы спасти собаку, которую унесло течением во время прогулки. Об этом очевидица Станислава рассказала Telegram-каналу Baza.





Инцидент произошёл у пляжа Переренан, рядом с небольшой рекой, впадающей в Индийский океан. Обычно это место спокойное — люди переходили реку по колено, и пес привык легко перебегал ее. Однако в этот раз мощное течение за несколько секунд утянуло животное под воду.



