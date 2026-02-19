Россиянин рискнул жизнью и бросился в бушующий океан, чтобы спасти собаку
На Бали российский турист бросился в океан, чтобы спасти собаку, которую унесло течением во время прогулки. Об этом очевидица Станислава рассказала Telegram-каналу Baza.
Инцидент произошёл у пляжа Переренан, рядом с небольшой рекой, впадающей в Индийский океан. Обычно это место спокойное — люди переходили реку по колено, и пес привык легко перебегал ее. Однако в этот раз мощное течение за несколько секунд утянуло животное под воду.
Хозяин собаки и другие отдыхающие не решались прыгать в бушующие волны. Тогда муж Станиславы, Евгений, бросился в воду и доплыл до пса. В этот момент мужчина ощутил, что не может вытащить его в одиночку и позвал на помощь. К собаке и россиянину поспешил серфер.
Вместе мужчинам пришлось бороться с опасным обратным течением, которое уносило их в открытый океан. После десяти минут напряжённой борьбы они выбрались на берег. Пса спасли, и обессиленный Евгений рухнул на песок.