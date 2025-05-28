Власти Подольска провели выездную встречу с военными и их семьями

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выездную администрацию для военнослужащих и их семей провело руководство городского округа Подольск, темами встречи стали льготы, вопросы ЖКХ и мероприятия для детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



В выездном приёме приняли участие глава округа Григорий Артамонов, глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Ольга Ермакова и председатель окружного Совета депутатов округа Алексей Никулин.

«Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на важные вопросы. Каждое обращение получит персональное сопровождение. Работаем дальше с уважением к тем, кто защищает страну, и вниманием к их близким», — заверил Григорий Артамонов.
В ходе встречи обсуждалась также возможность проведения в Ледовом дворце «Витязь» благотворительного концерта для семей участников СВО. Этот вопрос тоже будет проработан.
Лев Каштанов

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