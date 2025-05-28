Власти Подольска провели выездную встречу с военными и их семьями
Выездную администрацию для военнослужащих и их семей провело руководство городского округа Подольск, темами встречи стали льготы, вопросы ЖКХ и мероприятия для детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В выездном приёме приняли участие глава округа Григорий Артамонов, глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Ольга Ермакова и председатель окружного Совета депутатов округа Алексей Никулин.
«Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на важные вопросы. Каждое обращение получит персональное сопровождение. Работаем дальше с уважением к тем, кто защищает страну, и вниманием к их близким», — заверил Григорий Артамонов.В ходе встречи обсуждалась также возможность проведения в Ледовом дворце «Витязь» благотворительного концерта для семей участников СВО. Этот вопрос тоже будет проработан.