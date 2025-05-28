Власти Подольска провели выездную встречу с военными и их семьями

28 мая 2025, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выездную администрацию для военнослужащих и их семей провело руководство городского округа Подольск, темами встречи стали льготы, вопросы ЖКХ и мероприятия для детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В выездном приёме приняли участие глава округа Григорий Артамонов, глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Ольга Ермакова и председатель окружного Совета депутатов округа Алексей Никулин.





«Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на важные вопросы. Каждое обращение получит персональное сопровождение. Работаем дальше с уважением к тем, кто защищает страну, и вниманием к их близким», — заверил Григорий Артамонов.