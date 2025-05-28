Сев яровых культур в Подмосковье выполнен на 79%
Посевная кампания продолжается в Московской области, в настоящее время сев яровых выполнен уже на 79% и будет завершён в срок. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В министерстве отметили, что общая посевная площадь в этом году в регионе составит 542,3 тыс. гектаров. По сравнению с предыдущим годом в Подмосковье планируется увеличить производство зернобобовых и зерновых, картофеля и овощей.«В настоящее время посеяно около 195,7 тысяч гектаров яровых культур или 79 % от плана. Это на 62,1 тыс. гектаров больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Глава министерства Сергей Двойных также сообщил, проводиться и подкормка озимых зерновых: она выполнена более чем на 73 тыс. гектаров, озимый рапс подкормлен на площади 13,4 тыс. гектаров, а многолетние травы — на площади 34 тыс. гектаров.