Сев яровых культур в Подмосковье выполнен на 79%

28 мая 2025, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Посевная кампания продолжается в Московской области, в настоящее время сев яровых выполнен уже на 79% и будет завершён в срок. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





