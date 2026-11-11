В Детском центре мальчику удалили кисту печени, вызванную паразитом

11 ноября 2026, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля удалили мальчику огромную кисту печени, вызванную паразитом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В клинику экстренно поступил 10-летний ребёнок с жалобами на боль в животе, возникшую после случайного падения. По результатам обследования врачи диагностировали у мальчика крупное кистозное образование печени размером 12x11 сантиметров, занимавшее почти четверть живота.



Как выяснилось, причиной образования стал эхинококк – паразит, попадающий в организм через рот. В любой момент киста могла разорваться и привести к анафилактическому шоку и даже летальному исходу. Требовалась экстренная операция.

«Яйцо паразита попадает в кишечник, где из него выходит личинка, которая через стенку кишечника проникает в кровоток и разносится по органам. Там впоследствии развивается кистозное поражение. Чаще всего паразит оседает в печени, как в нашем случае, а в отдельных случаях может достигать мозга. Мы выполнили пациенту серьёзную операцию. Через разрез в правом подреберье удалили кисту, ушили оставшуюся после неё полость и установили в брюшную полость дренаж для оттока жидкости», – рассказал оперирующий хирург, замдиректора ДНКЦ имени Л.М. Рошаля по медицинской части Александр Куркин.