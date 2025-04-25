Льготникам Подмосковья упростили оформление проезда по железной дороге

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Для подмосковных льготников упростили оформление проезда на железнодорожном транспорте. Им больше не нужно предоставлять для этого справку, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
В Московской области имеющие льготы жители могут оформить социальную карту, которая даёт возможность бесплатного проезда на городском и железнодорожном транспорте Подмосковья и Москвы. На время изготовления карты региональным льготникам для проезда на железнодорожном транспорте оформляется справка. При её предъявлении вместе с удостоверяющим личность документом в кассе оформляется бесплатный проездной.
В регионе такой картой пользуются свыше 2,4 млн человек. Жители региона могут оформить новую карту или её замену на региональном портале госуслуг. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.
Подать заявление можно на портале.
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«Мы упростили получение бесплатного билета для проезда в электричках и поездах. Больше не нужно показывать бумажную справку – достаточно паспорта и СНИЛС. Ежемесячно более 5 тыс. льготников получают бесплатные проездные билеты, и мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в ведомстве, нововведение начнёт действовать с 28 апреля. Для получения билета достаточно будет предъявить в пригородную кассу паспорт и СНИЛС. Благодаря изменениям станет проще пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте в период изготовления социальной карты.
В регионе такой картой пользуются свыше 2,4 млн человек. Жители региона могут оформить новую карту или её замену на региональном портале госуслуг. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.
Подать заявление можно на портале.
Читайте также:
В Подмосковье закупили более 6 тыс. путёвок в санатории для детей-инвалидов
Во время Декады милосердия помощь получили более 200 тыс. жителей Подмосковья
Ежегодную выплату в 18 тыс. рублей получили свыше 27 тыс. подмосковных доноров
Лора Луганская