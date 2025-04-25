Льготникам Подмосковья упростили оформление проезда по железной дороге

Предстоящие майские праздники – время отдыха на даче и прогулок в лесах. Однако выбирая такой вид отдыха с питомцем, хозяин должен быть предельно внимательным, поскольку четвероногий друг может встретить змею. Ветеринары подведомственной Минсельхозпроду Московской области Госветслужбы напомнили порядок действий в этом случае.