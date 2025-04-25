Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Льготникам Подмосковья упростили оформление проезда по железной дороге

Льготникам Подмосковья упростили оформление проезда по железной дороге

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Для подмосковных льготников упростили оформление проезда на железнодорожном транспорте. Им больше не нужно предоставлять для этого справку, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
В Московской области имеющие льготы жители могут оформить социальную карту, которая даёт возможность бесплатного проезда на городском и железнодорожном транспорте Подмосковья и Москвы. На время изготовления карты региональным льготникам для проезда на железнодорожном транспорте оформляется справка. При её предъявлении вместе с удостоверяющим личность документом в кассе оформляется бесплатный проездной.
«Мы упростили получение бесплатного билета для проезда в электричках и поездах. Больше не нужно показывать бумажную справку – достаточно паспорта и СНИЛС. Ежемесячно более 5 тыс. льготников получают бесплатные проездные билеты, и мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в ведомстве, нововведение начнёт действовать с 28 апреля. Для получения билета достаточно будет предъявить в пригородную кассу паспорт и СНИЛС. Благодаря изменениям станет проще пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте в период изготовления социальной карты.

В регионе такой картой пользуются свыше 2,4 млн человек. Жители региона могут оформить новую карту или её замену на региональном портале госуслуг. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно только подтвердить сведения в личном кабинете.

Подать заявление можно на портале.

Читайте также:

В Подмосковье закупили более 6 тыс. путёвок в санатории для детей-инвалидов

Во время Декады милосердия помощь получили более 200 тыс. жителей Подмосковья

Ежегодную выплату в 18 тыс. рублей получили свыше 27 тыс. подмосковных доноров
#подмосковье
#московская область
#льготники
#социальная помощь
#социальная поддержка
#карта
#железная дорога
#проезд
#справки
#минсоцразвития мо
#андрей кирюхин
Подмосковные ветеринары рассказали, что делать, если питомца укусила змея
25 апреля 2025, 22:51

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предстоящие майские праздники – время отдыха на даче и прогулок в лесах. Однако выбирая такой вид отдыха с питомцем, хозяин должен быть предельно внимательным, поскольку четвероногий друг может встретить змею. Ветеринары подведомственной Минсельхозпроду Московской области Госветслужбы напомнили порядок действий в этом случае.
В Подмосковье встречаются только два вида змей – безопасные ужи и ядовитые гадюки, укусы которых могут привести к тяжёлым последствиям для животного. Если питомца укусила змея, надо действовать оперативно.
«Внимательно осмотрите его и постарайтесь найти место укуса – обычно это две кровоточащие ранки. Выдавливать яд бессмысленно – это может даже ускорить его распространение. Нельзя применять для обработки раны спиртосодержащие жидкости, так как они тоже способствуют быстрому распространению яда. Не рекомендуется делать надрезы в области укуса, поскольку это может привести к развитию инфекции, а наложение тугих повязок или жгутов – к нарушению кровотока в тканях», – отметили в ведомстве.
Для обезболивания и замедления кровотока можно приложить на область укуса холодный компресс и не давать животному его лизать.

Если до ветеринарной клиники ехать 10-15 минут, не стоит задерживаться для дополнительных манипуляций. Если же дорога до ближайшего ветеринарного пункта занимает более 30-40 минут, перед выездом стоит дать антигистаминный препарат по весу животного и обеспечить доступ в дороге к питьевой воде.
«Особенно тяжело переносят укусы змей животные небольшого веса. Удерживайте питомца при транспортировке – двигательная активность усиливает циркуляцию крови и приводит к стремительному распространению яда по организму. Главное в подобных случаях – как можно скорее привести питомца в клинику, где опытные врачи окажут квалифицированную помощь», – предупредили ветеринары.
Адреса региональных госветклиник представлены на сайте. Операторы колл-центра в сфере ветеринарии принимают звонки с 9:00 до 21:00 по номеру 7(495)668-01-25. В остальное время работает электронный ассистент «Вита». Он поможет с записью на приём к врачу.

Читайте также:

Неравнодушные к четвероногим друзьям смогут посетить фестиваль «Лапки»

Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон

Мострансавто рассказало пассажирам, как перевозить домашних животных
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#питомцы
#природа
#змея
#первая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье водный транспорт готовят к началу речной навигации
25 апреля 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные специалисты готовят водный транспорт к сезону навигации, который стартует 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В этом году водный транспорт будет работать на трёх речных маршрутах – в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
«Специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы, подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах Сюда входят техника безопасности и оказание первой медицинской помощи», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Как отметили в ведомстве, при подготовке особое внимание уделяют обслуживающим системам, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров. Проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, ремонт гребных винтов.

Помимо этого, обновляется программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.

Читайте также:

Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру

В Подмосковье провели около 2 тыс. рейдов по безопасности на железной дороге

В Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн
#марат сибатулин
#минтранс мо
#транспорт
#навигация
#реки
#подмосковье
#московская область
#коломна
#серпухов
#лыткарино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число обращений жителей Подмосковья на содержание МКД за год снизилось на 65%
25 апреля 2025, 21:51

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Число обращений жителей Подмосковья на содержание территорий и многоквартирных домов с начала года уменьшилось на 65%. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Зампред выступил на Открытой трибуне Мособлдумы, посвящённой модернизации коммунальной инфраструктуры региона. Заседание прошло в областном правительстве. Задать все интересующие вопросы руководящему составу отраслевых министерств могли около 300 активных жителей Подмосковья, в том числе председатели советов МКД.
«Ежедневно анализируем данные Центра управления регионом. За три месяца, по сравнению с прошлым годом, видим снижение жалоб на 65%. Основной акцент делаем на электронном способе голосования жителей. Понимаем, что сейчас необходимо кардинально менять подходы к управлению. Это касается практически всех отраслей. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы качество жизни в регионе улучшалось», – пообещал Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Он добавил, что в числе важных проектов – модернизация контейнерных площадок. Планируется до 1 июня обустроить 600 таких площадок. Отраслевые специалисты ведомства рассмотрят предложения жителей по их внешнему виду и материалам для их возведения.

Читайте также:

В Подмосковье приступили к подготовке фонтанов к запуску

В Подмосковье на майских праздниках перейдут на усиленный вывоз мусора

В Подмосковье с начала апреля отремонтировали более 70 детских горок
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#владислав мурашов
#дома
#мкд
#жители
#жалобы
#модернизация
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный производитель спортплощадок начал отправлять продукцию в Белоруссию
25 апреля 2025, 21:24

Фото: пресс-служба компании «КЕНГУРУ.ПРО»

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» отправила первую партию выпушенного оборудования в Белоруссию. Она производит уличное спортивное оборудование в индустриальном парке «Есипово», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Сегодня компания поставляет свои площадки более чем в 70 стран, в том числе в Объединённые Арабские Эмираты, Португалию, Австралию, Японию, Чили, Бразилию и другие.
«У нас огромный опыт поставок спортивного оборудования по всему миру, независимо от континента. Механизм поставок отработан до тонкостей. Белоруссия для нас – очень важный регион поставки. Основной поток заказов идет от частных клиентов, но мы рассчитываем, что наши спортивные площадки будут интересны и муниципальным организациям для размещения в городских парках, дворах и скверах», – сказал гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.
Как отметили в ведомстве, в течение двух лет компания будет продолжать экспортные поставки в страны ближнего зарубежья, и планирует, что доля Белоруссии составит не менее 50% от всех иностранных запросов.

Читайте также:

В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях

Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове

В Подмосковье будут выпускать импортозамещающие запчасти для коробок передач
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#спортивная площадка
#белоруссия
#экспорт
#индустриальный парк
#есипово
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде поймали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. рублей
В Сергиевом Посаде задержали пособников мошенников, обманувших пенсионерку
25 апреля 2025, 21:11

Фото: iStock / VladimirKhodataev

В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве двух жителей Кемеровской области 20 и 24 лет. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«На стационарный телефон 88-летней местной жительнице позвонила неизвестная. Она сообщила, что городские номера больше не будут работать, так как их перенесут в Москву. Чтобы продолжить пользоваться домашней связью, якобы необходимо обновить данные абонента. Женщина передала номер своего СНИЛС, после чего разговор был прерван», – отметила Петрова.
На следующий день пенсионерке позвонил мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её деньги в опасности, поскольку она передала личные данные мошенникам. Сбережения якобы нужно передать курьеру, чтобы он положил их на некий «безопасный счёт». Потерпевшая передала прибывшему мужчине 930 тыс. рублей, но потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
«Как пояснил один из задержанных, он получил через мессенджер предложение о подработке. За каждую доставку ему обещали 50 тысяч рублей. К работе он привлёк знакомого», – добавила Петрова.
Злоумышленники рассказали, что забирали деньги, приносили домой, пересчитывали, упаковывали в пакет и развозили по указанным им адресам.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигурантов под стражу. Сейчас правоохранители выявляют дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Читайте также:

В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей

Мошенники стали обманывать ветеранов по схеме «особых выплат» в преддверии 9 мая

Мошенники забрали у пенсионера из Химок около 4 млн рублей
#подмосковье
#московская область
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#сергиев посад
#пенсионерка
#мвд московской области
#татьяна петрова
#курьер
#арест
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате