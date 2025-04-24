В Подмосковье закупили более 6 тыс. путёвок в санатории для детей-инвалидов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 6 тысяч путёвок, по которым дети-инвалиды смогут бесплатно отдохнуть в санаториях, закупили в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Путевки дают возможность юным жителям Подмосковья пройти курс реабилитации и восстановительной терапии в комфортных условиях. В этом году закуплено более 6 тысяч таких путёвок. Первый заезд этого года стартует в мае», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве отметили, что дети-инвалиды, а также их сопровождающие получают не только бесплатные путёвки, но и бесплатный проезд на междугородном транспорте до места отдыха и обратно. Подать заявку на получение такой путёвки можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.
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