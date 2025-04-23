Во время Декады милосердия помощь получили более 200 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области прошла ежегодная акция «Декада милосердия», направленная на поддержку пожилых людей и инвалидов. Помощь предоставили более чем 200 тысячам человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В рамках Декады милосердия получили помощь свыше 200 тыс. пожилых и инвалидов нашего региона. В эти дни особое внимание уделяли одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, пожилым жителям сельских районов, фронтовикам и ветеранам», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Акция проводилась в преддверии Пасхи и объединила социальных работников, волонтёров, школьников, студентов, благотворителей и неравнодушных жителей.
Как рассказали в министерстве, в течение 10 дней участники акции помогали жителям в уборке квартир, домов и придомовой территории. Во всех округах Подмосковья провели экскурсии, концерты, творческие выставки, литературно-музыкальные вечера и мастер-классы.
По традиции в преддверии Пасхи пожилым людям и инвалидам вручили пасхальные наборы.
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Лора Луганская