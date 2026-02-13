Льготникам Подмосковья выплатят более 30,5 млрд рублей компенсации за ЖКУ

13 февраля 2026, 17:28

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 30,5 млрд рублей выделили в Московской области на выплату компенсации льготным категориям граждан за ЖКУ в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.





Право на эту ежемесячную выплату имеют жители, относящиеся к 20 категориям. Это ветераны труда и боевых действий, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и др.





«Ежегодно в регионе компенсацию за жилищно-коммунальные услуги получают около двух миллионов льготников. В этом году на эту меру поддержки предусмотрено более 30,5 миллиардов рублей», — цитируются в сообщении слова главы Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.