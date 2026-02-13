В Коломне строят новый корпус школы № 14 на 400 мест
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
На улице Шилова в Коломне продолжается возведение четырехэтажного корпуса школы № 14. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2027 году. В настоящее время подрядная организация приступила к установке металлических конструкций кровли спортивного зала. Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета.
Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что на площадке работают более 40 специалистов и задействовано пять единиц техники. В здании продолжаются работы по монтажу вентиляционных коробов, внутренних стен и перегородок, металлических конструкций, выполняется устройство стяжки пола. Также начата установка ферменных конструкций кровли спортзала и сборка строительных лесов для последующих фасадных работ.
Новый корпус рассчитан на 400 учащихся. Здесь разместятся учебные кабинеты основной и старшей школы, профильные лаборатории, библиотека с ИТ-зоной. Проектом предусмотрены мастерские для слесарных и столярных работ, а также кабинет для занятий кулинарией и шитьем. Все помещения оснастят современным оборудованием.
В здании оборудуют просторный спортивный зал, рассчитанный на одновременные занятия двух классов, а также теплый переход в основное здание школы. На прилегающей территории запланированы игровые и спортивные площадки, установка ограждения и наружного освещения.
Школа № 14 является одним из крупнейших образовательных учреждений Коломны. В основном корпусе, построенном в 1970-х годах, сегодня обучаются около 1400 детей.
