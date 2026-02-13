В Коломне строят новый корпус школы № 14 на 400 мест

13 февраля 2026, 16:04

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

На улице Шилова в Коломне продолжается возведение четырехэтажного корпуса школы № 14. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2027 году. В настоящее время подрядная организация приступила к установке металлических конструкций кровли спортивного зала. Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета.