Подмосковные соусы удостоились наград крупной международной выставки

13 февраля 2026, 15:53

оригинал Фото: ООО «ЕВРОПРОДУКТ»

Подмосковная компания ООО «ЕВРОПРОДУКТ» стала лауреатом международного конкурса «Продэкспо 2026» в нескольких номинациях. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Награждение состоялось в ходе 33-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо 2026».



Компания выпускает продукцию под брендом «Тамаки». Золотые медали в конкурсах «Лучший продукт» и SOEX получили четыре соуса – «Грецкий орех», «Кимчи», «Васаби» и «Манго-чили». А салатная заправка «Тамаки» стала лучшим продуктом в номинации «Выбор сетей».





Как рассказали в компании, соус «Грецкий орех» – эксклюзивная разработка бренда и не имеет прямых аналогов на российском рынке. «Отраслевые конкурсы в рамках «Продэкспо» – инструмент объективной профессиональной валидации. Для нас важно, что продукты проходят независимую экспертную оценку и подтверждают состоятельность не только коммерческими показателями, но и качественными характеристиками», – отметил учредитель ООО «ЕВРОПРОДУКТ», правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин.