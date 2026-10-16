Льготники Подмосковья подали 1300 заявлений на возмещение цены дороги в санаторий

16 октября 2026, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На региональном портале с начала года оформили свыше 1300 заявлений на компенсацию проезда к месту лечения и обратно. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Компенсация полагается федеральным льготникам, а также сопровождающим инвалидов первой группы и детей-инвалидов, если они зарегистрированы в Московской области. Компенсация проезда к месту лечения и обратно доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье».

«При подаче заявления нужно приложить документ, подтверждающий нахождение гражданина в санаторно-курортной организации или на лечении медучреждении. Во время заполнения онлайн-заявления искусственный интеллект распознаёт и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю придёт подсказка, и он сможет сразу заменить документы», – пояснили в ведомстве.