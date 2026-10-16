В Мострансавто водителям и слесарям при трудоустройстве выплачивают 50 000 рублей

16 октября 2026, 22:43

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто продолжает привлекать на работу новых сотрудников, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Одной из мер кадровой поддержки там назвали единовременную выплату в 50 000 рублей водителям автобусов и слесарям, которые впервые поступают в компанию или возвращающихся после перерыва более года.

«Развитие пассажирского транспорта Московской области невозможно без квалифицированных кадров. Водители и специалисты ремонтных подразделений обеспечивают ежедневную работу автобусного парка, безопасность и надёжность перевозок. Меры поддержки помогают привлекать специалистов и укреплять кадровый состав», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.