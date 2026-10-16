В Мострансавто водителям и слесарям при трудоустройстве выплачивают 50 000 рублей
Мострансавто продолжает привлекать на работу новых сотрудников, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Одной из мер кадровой поддержки там назвали единовременную выплату в 50 000 рублей водителям автобусов и слесарям, которые впервые поступают в компанию или возвращающихся после перерыва более года.
«Развитие пассажирского транспорта Московской области невозможно без квалифицированных кадров. Водители и специалисты ремонтных подразделений обеспечивают ежедневную работу автобусного парка, безопасность и надёжность перевозок. Меры поддержки помогают привлекать специалистов и укреплять кадровый состав», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.За прошлый год по этой программе в Мострансавто устроились 1786 водителей автобусов и 214 ремонтных рабочих. А за девять месяцев этого года в компанию приняли ещё 1182 водителя и 154 ремонтников.
После получения выплаты сотрудник должен отработать на предприятии не менее года. Помимо единовременной выплаты, в Мострансавто действует программа «Приведи друга». Сотрудник, рекомендовавший кандидата, получает 15 000 рублей за трудоустройство первого приглашённого специалиста и по 20 000 – за второго и каждого последующего.
Для водителей автобусов тоже предусмотрены социальные преимущества. Продолжительность их ежегодного отпуска достигает 42 дней. Компания бесплатно предоставляет форму и организует обязательные медосмотры. Дополнительные меры поддержки включают путёвки в летние оздоровительные лагеря для детей сотрудников, возможность санаторно-курортного лечения в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья – для работников предпенсионного и пенсионного возраста.
Отдельное направление кадровой работы – подготовка новых специалистов. В компании действует программа бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D.
Актуальные вакансии по филиалам Мострансавто доступны на сайте компании в разделе «Вакансии». По вопросам трудоустройства можно обратиться по короткому номеру 1795 или по телефону +7 (903) 161-92-91.