В 20 подмосковных городах заработают новые платные парковки
1 декабря в 20 городах Московской области появятся новые платные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Всего на 33 автомобильных дорогах регионального значения организуют 1125 машино-мест. В Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щёлкове платные парковки создадут впервые. Для всех парковочных пространств будет действовать единый тариф: 50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 – для мототранспорта, 100 рублей – для грузовиков.
При этом в ведомстве напомнили, что владельцы электромобилей и мототранспорта, а также многодетные семьи смогут пользоваться парковками бесплатно после оформления разрешения через региональный портал госуслуг.
Читайте также: