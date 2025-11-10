Льготное финансирование через МСП.РФ охватило 100 предпринимателей Подмосковья
Подмосковные малые и средние предприятия получили через Цифровую платформу МСП.РФ льготное финансирование на сумму более 101 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Оператор платформы – Корпорация МСП. Через её финансовые сервисы предприниматели из всех регионов России подали свыше 50 000 заявок на льготные микрозаймы, лизинг оборудования, специальные программы кредитования в сфере высоких технологий, станкостроения и робототехники.
«Малому бизнесу доступ к льготному финансированию необходим для стабильной работы и развития. С момента запуска платформы с помощью сервиса по подаче заявок МСП уже получили более 59 млрд рублей льготных кредитов. Благодаря автоматизации процесса предприниматель может составить одну заявку и направить её сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать подходящие. Взаимодействие осуществляется в режиме онлайн, занимает меньше времени и не требует личного посещения банков», – пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Предприниматели Московской области активно пользуются мерами господдержки.
«С 2022 года они получил льготное финансирование на 2,5 млрд рублей, воспользовавшись платформой МСП.РФ. Поддержка охватила свыше 100 предпринимателей региона», – отметила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в министерстве, цифровую платформу разработали и запустили Корпорация МСП и Минэкономразвития России. Она функционирует с 2022 года и развивается по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».