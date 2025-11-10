Льготное финансирование через МСП.РФ охватило 100 предпринимателей Подмосковья

10 ноября 2025, 17:04

оригинал Фото: Istock / Blue Planet Studio

Подмосковные малые и средние предприятия получили через Цифровую платформу МСП.РФ льготное финансирование на сумму более 101 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Оператор платформы – Корпорация МСП. Через её финансовые сервисы предприниматели из всех регионов России подали свыше 50 000 заявок на льготные микрозаймы, лизинг оборудования, специальные программы кредитования в сфере высоких технологий, станкостроения и робототехники.

«Малому бизнесу доступ к льготному финансированию необходим для стабильной работы и развития. С момента запуска платформы с помощью сервиса по подаче заявок МСП уже получили более 59 млрд рублей льготных кредитов. Благодаря автоматизации процесса предприниматель может составить одну заявку и направить её сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать подходящие. Взаимодействие осуществляется в режиме онлайн, занимает меньше времени и не требует личного посещения банков», – пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«С 2022 года они получил льготное финансирование на 2,5 млрд рублей, воспользовавшись платформой МСП.РФ. Поддержка охватила свыше 100 предпринимателей региона», – отметила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.