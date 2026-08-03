«Личный сторож»: Как пожарный извещатель повышает безопасность

03 августа 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба МЧС РФ

Главная опасность пожара – не открытый огонь, а дым и угарный газ, которые могут не дать человеку проснуться и спастись. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС России.





Там отметили, что пожар легче предотвратить, чем потушить, и рассказали, что такое автономный дымовой пожарный извещатель.

«Это личный сторож. Прибор реагирует на дым и сразу подаёт громкий звуковой сигнал. Он работает автономно от обычной батарейки, не требует сложного монтажа и может спасти вашу жизнь», – пояснили спасатели.

«Лучше всего делать это в жилых комнатах, спальнях и коридорах. Рекомендуем устанавливать извещатель на потолке в центре комнаты. Можно разместить его на стене, отступив 0,1-0,3 метра от потолка и не менее полуметра от угла. Важно избегать установки прямо над печами или в местах с плохой циркуляцией воздуха», – сказали в МЧС.