В квартирах жителей Истры бесплатно установили 500 пожарных извещателей

23 июля 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Истра

Около 500 автономных дымовых пожарных извещателей установили с начала текущего года в квартирах многодетных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работа по установке пожарных извещателей проводится в Истре системно — реестр семей и адресов, где нужно смонтировать это оборудование, обновляется каждый квартал.





«Извещатели устанавливают на безвозмездной основе», — отмечается в сообщении.