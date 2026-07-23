В квартирах жителей Истры бесплатно установили 500 пожарных извещателей
Около 500 автономных дымовых пожарных извещателей установили с начала текущего года в квартирах многодетных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работа по установке пожарных извещателей проводится в Истре системно — реестр семей и адресов, где нужно смонтировать это оборудование, обновляется каждый квартал.
«Извещатели устанавливают на безвозмездной основе», — отмечается в сообщении.Всего в текущем году округ закупил свыше 3 400 извещателей. Оснащение ими квартир ведётся в соответствии с установленным планом.
Ранее сообщалось, что пожарные извещатели с начала 2026 года спасли жизни 23 жителей Московской области.