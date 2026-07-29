Подмосковные огнеборцы посоветовали установить в домах пожарные извещатели
Работники Мособлпожспаса провели очередные противопожарные рейды, напомнив населению правила безопасности. Мероприятия прошли в посёлке Шувое муниципального округа Егорьевск, сообщили в пресс-службе ведомства.
Опасность пламени значительно возрастает, если возгорание обнаружено поздно. Иногда человек спит и не чувствует запаха дыма. Специалисты посоветовали установить в своих жилищах пожарные извещатели. Это эффективное средство предотвращения трагедий при пожарах.
«Дымовые извещатели легко установить самостоятельно. Устройства стоят недорого, работают автономно и не требуют прокладки специальной линии пожарной сигнализации. Они реагируют на дым и подают громкий сигнал, позволяя обнаружить возгорание на ранней стадии и быстро покинуть помещение. Спасатели также объяснили, как правильно обслуживать датчики», – рассказал начальник части Дмитрий Гусев.Он подчеркнул, что установка дымового извещателя обходится гораздо дешевле, чем убытки даже от небольшого пожара.
«Специалисты также поделились с гражданами алгоритмом действий при пожаре – куда звонить, какими подручными средствами тушить огонь, как избежать отравления продуктами горения, как безопасно эвакуироваться самому и помочь соседям», – добавил Гусев.Кроме того, огнеборцы настоятельно попросили жителей соблюдать правила пожарной безопасности и раздали профилактические памятки.