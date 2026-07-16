Пожарные извещатели с начала года спасли жизни 23 жителей Подмосковья
По состоянию на 16 июля в Подмосковье зафиксирован рост показателей детской смертности и травматизма на пожарах. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев.
Защиту жизни и здоровья детей обсудили на совещании, которое провела уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. В нём также участвовал заместитель главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин.
Медведев привёл неутешительные данные. С начала года произошло 6707 пожаров, в результате которых погибли 19 детей и 21 ребёнок пострадал. За аналогичный период прошлого года жертвами пожаров стали 12 несовершеннолетних.
Среди причин трагедий главный государственный инспектор выделил неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнём, в том числе детскую шалость. Особое внимание уделили позднему обнаружению возгораний и оставлению детей без присмотра.
«Критически важным аспектом безопасности остаётся оснащение жилья автономными дымовыми пожарными извещателями. Во всех случаях гибели детей жилые помещения не были оборудованы этими приборами. С 2018 года благодаря АДПИ удалось спасти 184 человека, 85 из которых – дети. Только за текущий год извещатели помогли сохранить жизнь 23 гражданам, включая 13 несовершеннолетних», – сказал Медведев.Так, 26 февраля этого года в деревне Нелидово срабатывание датчика позволило своевременно эвакуироваться двум детям и многодетной семье из соседней квартиры. Всего были спасены девять человек.
Обсудили и противодействие детской преступности. Сотрудники МЧС делают ставку на просветительскую работу. В завершившемся учебном году работники МЧС России провели свыше 55 000 уроков безопасности, организовали свыше 900 экскурсий. В школах создали 98 кадетских пожарно-спасательных классов численностью 2500 учащихся, а также 1090 дружин юных пожарных численностью 11 000 человек.
Ведомство продолжает и адресную работу. Сотрудники МЧС проводят рейды в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, патрулируют зоны массового отдыха, пресекая нарушения противопожарного режима.