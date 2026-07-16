Пожарные извещатели с начала года спасли жизни 23 жителей Подмосковья

16 июля 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

По состоянию на 16 июля в Подмосковье зафиксирован рост показателей детской смертности и травматизма на пожарах. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев.





Защиту жизни и здоровья детей обсудили на совещании, которое провела уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. В нём также участвовал заместитель главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин.



Медведев привёл неутешительные данные. С начала года произошло 6707 пожаров, в результате которых погибли 19 детей и 21 ребёнок пострадал. За аналогичный период прошлого года жертвами пожаров стали 12 несовершеннолетних.



Среди причин трагедий главный государственный инспектор выделил неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнём, в том числе детскую шалость. Особое внимание уделили позднему обнаружению возгораний и оставлению детей без присмотра.

«Критически важным аспектом безопасности остаётся оснащение жилья автономными дымовыми пожарными извещателями. Во всех случаях гибели детей жилые помещения не были оборудованы этими приборами. С 2018 года благодаря АДПИ удалось спасти 184 человека, 85 из которых – дети. Только за текущий год извещатели помогли сохранить жизнь 23 гражданам, включая 13 несовершеннолетних», – сказал Медведев.