Ликвидация подтоплений на ул. Баранова в Солнечногорске займёт несколько часов
В Солнечногорске на ул. Баранова у дома № 12 устраняют подтопления, возникшие из-за прошедших в Подмосковье ливней. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Представители товарищества собственников недвижимости «Сенеж» увидели в чате местных жителей обращение с просьбой о помощи. Они принесли собственную помпу для откачки воды и запустили её. Управляющая компания дома попросила помощи у администрации города. Необходима машина МЧС, чтобы справиться с последствиями непогоды», – сообщила руководитель ТСН «Сенеж» Ольга Шабанова.На улицу Баранова прибыли специалисты МБУ «ДЕС» и установили вторую помпу. Ожидается, что ликвидация последствий непогоды займёт несколько часов.
Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в Подмосковье за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков. По его оценке, оперативность и слаженная работа аварийных и коммунальных служб позволяют минимизировать последствия непогоды.