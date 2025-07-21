Ликвидация подтоплений на ул. Баранова в Солнечногорске займёт несколько часов

21 июля 2025, 12:48

оригинал Фото: Валентина Максимова

В Солнечногорске на ул. Баранова у дома № 12 устраняют подтопления, возникшие из-за прошедших в Подмосковье ливней. Об этом сообщает корреспондент с места событий.







«Представители товарищества собственников недвижимости «Сенеж» увидели в чате местных жителей обращение с просьбой о помощи. Они принесли собственную помпу для откачки воды и запустили её. Управляющая компания дома попросила помощи у администрации города. Необходима машина МЧС, чтобы справиться с последствиями непогоды», – сообщила руководитель ТСН «Сенеж» Ольга Шабанова.