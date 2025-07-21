В подмосковных округах борются с возникшими из-за ливней затоплениями

21 июля 2025, 12:00

Видео: Ольга Вельшикаева

Подмосковные специалисты борются в различных городских и муниципальных округах региона с последствиями затоплений, возникших на фоне ливней. Об этом с мест событий сообщают корреспонденты.





Фото: Валентина Максимова

Так, на место подтопления придомовой территории на ул. Баранова у дома № 23 в Cолнечногорске оперативно приехали бригада Солнлспаса и сотрудники МБУ «ДЭС».

«Воду откачивают специальной помпой и ливнёвками. Установили две помпы, которые могут откачать около тысячи кубов за минуту. Полная откачка по адресу займёт примерно три часа», – рассказал спасатель Андрей Герасимов

Фото: Валентина Максимова

«В Дмитрове над ликвидацией последствий ночного ливня работают две машины по откачиванию воды и два уличных пылесоса. Самые проблемные места в городе – в микрорайонах Маркова и Аверьянова, а также на Оборонной улице. Там сейчас и работают коммунальщики. Откачка воды из образовавшихся луж идёт более чем по 10 адресам», – говорится в сообщении из Дмитрова