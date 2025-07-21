Затопленный переход на станции Павшино приведут в порядок к середине дня

21 июля 2025, 12:33

Гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Аркадий Филиппов. Видео: Артём Мишуков

Дожди затопили пешеходный переход на станции Павшино в Красногорске. На борьбу с подтоплением выведено шесть единиц специальной техники. Откачать воду и открыть переход для пешеходов планируется в течение трёх часов. Об этом сообщил генеральный директор АО «Красногорская теплосеть» Аркадий Филиппов, передаёт корреспондент.





Он рассказал, что для откачки воды привлечены силы и средства как «Красногооской теплосети», так и «Водоканала» и МЧС. В работах используется три малые помпы, большая помпа и два илососа.





«Скорость выполнения работы зависит от погодных условий. Мы максимально наращиваем силы. Дождь то заканчивается, то снова начинается, но мы рассчитываем, что в течение трёх часов мы освободим переход от воды», — Аркадий Филиппов.